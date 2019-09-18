13 أكتوبر.. «المفوضين» تنظر بطلان المادة 375 من قانون العقوبات

تنظر هيئة المفوضين، بالمحكمة الدستورية العليا، ببطلان المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011، بجلسة 13 أكتوبر .





حملت الدعوى المقامة انور مصطفى، 112 لسنة 40 دستورية





وتنص مادة 375 مكررًا: