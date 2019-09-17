ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بتروجت: لن نحضر قرعة القسم الثاني.. والأهلي كان سيلغي الدوري لو خسره

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:50 م
بتروجت
بتروجت
عمرو ابوبكر
أكد أحمد فهيم نائب رئيس بتروجت، أن الأندية الثلاثة الهابطة للقسم الثاني، بتروجت والنجوم والداخلية، لن تحضر قرعة القسم الثاني غدًا في اتحاد الكرة.

وقال فهيم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قررنا مقاطعة القرعة غدًا، اتحاد الكرة عليه تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوطنا".

وتابع: "الأهلي إذا خسر الدوري كان سيلغي المسابقة"، مشيرًا إلى أن الأندية الثلاثة الهابطة اجتمعت مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد لمناقشة الأمر معه، وأكد أنه تم عرض الملف على الشئون القانونية ولم يصل رد بعد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حجز دعوى إلغاء هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لجلسة 31 يوليو

مد أجل الحكم في دعوى إلغاء هبوط بتروجت والنجوم والداخلية

أزمة عنيفة أمام مجلس الجناينى .. ماذا بعد إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز ؟

لجنة اتحاد الكرة في ورطة.. هاني حتحوت يكشف تطورات أزمة إلغاء الهبوط.. فيديو

جمال علام: يجب على اتحاد الكرة تنفيذ حكم مركز التسوية

القصة كاملة.. ماذا عن إلغاء الهبوط ونزع لقب الدورى من الأهلى؟

ترشيحاتنا

بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.. الجونة يضم احمد حمدى من الاهلى بالبيع النهائى.. تفاصيل

الإسماعيلي: إقامة مباراة الأهلي في برج العرب "خراب بيوت" .. فيديو

4 على كف عفريت.. 30 لاعبا خارج الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفي

أزمة بسبب طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة مباراة السوبر المصري .. فيديو

على رأسهم حسين السيد.. الخطيب يتدخل لإنهاء أزمات لاعبي الأهلي قبل السوبر

شوبير يفجر مفاجأة عن سبب رفض اتحاد الكرة تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا