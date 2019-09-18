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حوادث

تفاصيل العثور على عظام بطريق مرسى علم القصير

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر على رفات عظام بشرية على طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من جهودها، لكشف غموض العثور على رفات وعظام بشرية بطريق مرسى علم القصير بمنطقة مرسى مبارك جنوب محافظة البحر الأحمر.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالعثور على رفات وعظام بشرية مجهولة الهوية، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الرفات لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.

ومن جانبها شكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر تحت إشراف اللواء محمد دردير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن، لكشف غموض العثور على بقايا عظام بشرية بطريق مرسى علم القصير جنوب محافظة البحر الأحمر

ووتبين للجنة الأمنية أن الرفات التي تم العثور عليها مقبرة قديمة لإحدى القبائل الشهيرة التي كانت تسكن المنطقة، وأن المنطقة بها العديد من الرفات مازالت مجهولة تحت الأرض وبها مقابر.

وكشف الامن أن إحدى شركات المقاولات كانت تقوم بالحفر في أحد مواقع البناء بمنطقة مرسي مبارك بمدينة مرسي علم، وأثناء الحفر تلاحظ وجود عظام بشرية، وتم وقف الحفر وإبلاغ الأجهزة الأمنية، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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