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تعليم

اليوم.. دورة تدريبية بين جامعة الأزهر وبنك المعرفة عن تمويل المشروعات البحثية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
تعقد جامعة الأزهر دورتين تدريبيتين لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات الطبية، العملية والتطبيقية، حيث تبدأ الدورة الأولى اليوم الأربعاء 18 /9 والثانية الاثنين المقبل 23 /9 وذلك بمقر قاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى الفلك بكلية العلوم بنين بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وبنك المعرفة المصري وبالتعاون مع الناشر الدولي (Clarivate Analytics).

وأوضح الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الدورة التدريبية الأولى التى تقام غدًا ستكون بعنوان "Funding and Collaboration"، وستلقي الضوء على كيفية تمويل المواضيع البحثية، واختيار المواضيع البحثية ذات الاهتمام المجتمعي والدولي لتسهيل الحصول على التمويل اللازم لها.

وتعقد الدورة التدريبية الثانية، يوم الاثنين 23 /9، تحت عنوان "Quality in Research " وفيها سيتم معرفة كيفية النقاط البحثية الأكثر أهمية في التخصصات العلمية المختلفة، طرق تصميم البحث المثلى، معايير جودة الأبحاث، كيفية اختيار المجلات الأنسب للنشر و تقييمها، وأيضا التعرف على المجلات الوهمية أو التي ليس لها ناشر معلوم دوليا.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أن لدى الجامعة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خطة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في دعم التنمية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بتطوير البحث العلمي واستثماره في التنمية الشاملة للوطن، موضحًا أنه تم وضع توجيهات استراتيجية عامة للأبحاث العلمية لربطها بالاقتصاد القومي.

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