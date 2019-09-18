اليوم.. دورة تدريبية بين جامعة الأزهر وبنك المعرفة عن تمويل المشروعات البحثية

تعقد جامعة الأزهر دورتين تدريبيتين لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات الطبية، العملية والتطبيقية، حيث تبدأ الدورة الأولى اليوم الأربعاء 18 /9 والثانية الاثنين المقبل 23 /9 وذلك بمقر قاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى الفلك بكلية العلوم بنين بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وبنك المعرفة المصري وبالتعاون مع الناشر الدولي (Clarivate Analytics).





وأوضح الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الدورة التدريبية الأولى التى تقام غدًا ستكون بعنوان "Funding and Collaboration"، وستلقي الضوء على كيفية تمويل المواضيع البحثية، واختيار المواضيع البحثية ذات الاهتمام المجتمعي والدولي لتسهيل الحصول على التمويل اللازم لها.





وتعقد الدورة التدريبية الثانية، يوم الاثنين 23 /9، تحت عنوان "Quality in Research " وفيها سيتم معرفة كيفية النقاط البحثية الأكثر أهمية في التخصصات العلمية المختلفة، طرق تصميم البحث المثلى، معايير جودة الأبحاث، كيفية اختيار المجلات الأنسب للنشر و تقييمها، وأيضا التعرف على المجلات الوهمية أو التي ليس لها ناشر معلوم دوليا.



