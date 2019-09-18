التعليم تعقد اجتماعا عاجلا بمسئولي التربية الخاصة بشأن العام الجديد

تشهد اليوم الأربعاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اجتماع موسع بين مسئولي التربية الخاصة بالوزارة مع مديري التربية الخاصة في المديريات التعليمية الموجودة بجميع محافظات مصر ، ومديري الموهوبين ، و موجهي الاعاقة ، و مسئولي الدمج .



يأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم ، لبدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 ، المقرر أن يبدأ بالصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يوم 21 سبتمبر 2019 .



ومن المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع، الحديث حول آخر المستجدات الخاصة بمنظومة مدارس وفصول التربية الخاصة وآخر استعدادات بدء الدراسة.



وسيتم خلال الاجتماع توزيع النشرة التوجيهية التخصصية في مجال الإعاقات المختلفة وهي عبارة عن (نشرة في شكل كتيبات تشرح كيفية التعامل مع كل حالة على حدى و طرق تحضير الدروس لطلاب التربية الخاصة وطرق التعامل معهم ).



ومن المقرر أن يتم التنبيه على جميع مديري التربية الخاصة في المديريات التعليمية الموجودة بجميع محافظات مصر ، ومديري الموهوبين ، و موجهي الاعاقة ، و مسئولي الدمج ، بضرورة الاهتمام بطلاب التربية الخاصة وتكثيف المتابعات في المدارس طوال العام الدراسي.