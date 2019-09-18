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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالسلام

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
عمرو خليفىة
أمرت نيابة السلام، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات أن المتهمين هم "وائل.ف"، و"إبراهيم.م"، و"عاطف.م"، عاطلين، واعترفوا أمام النيابة بتكوينهم تشكيلاً عصابياً لسرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرّر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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