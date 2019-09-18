حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالسلام

أمرت نيابة السلام، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





كشفت التحريات أن المتهمين هم "وائل.ف"، و"إبراهيم.م"، و"عاطف.م"، عاطلين، واعترفوا أمام النيابة بتكوينهم تشكيلاً عصابياً لسرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام.



