هشام ماجد برفقة الفنانة لبلبة

نشر الفنان هشام ماجد صورة برفقة الفنانة الكبيرة لبلبه عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلق هشام ماجد على الصورة قائلا "سجل ياتاريخ" نالت اعجاب متابعيه.





يذكر أن ينتظر كل من هشام ماجد وشيكو عرض مسلسلهما الجديد " اللعبة" ، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



