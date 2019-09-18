هشام ماجد برفقة الفنانة لبلبة

نشر الفنان هشام ماجد صورة برفقة الفنانة الكبيرة لبلبه عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق هشام ماجد على الصورة قائلا "سجل ياتاريخ" نالت اعجاب متابعيه.
يذكر أن ينتظر كل من هشام ماجد وشيكو عرض مسلسلهما الجديد " اللعبة" ، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.
مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة "سكرين 2000" للمنتج أمير شوقي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.