بالأرقام.. محمد صلاح الأسوأ وماني الأفضل في مباراة نابولي بدوري الأبطال

استهل ليفربول الإنجليزي، حملة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام نادي نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين، في افتتاحية دور المجموعات للنسخة الجديدة من البطولة.





وبخسارة نادي ليفربول، أصبح النادي الإنجليزي صاحب أسوأ بداية لحامل لقب البطولة الأوروبية منذ 25 عامًا، حيث لم يسبق لأي فريق توج بالبطولة خسارة مباراته الافتتاحية في النسخة التالية.





وفي تقريره عقب المباراة أكد موقع "WhoScored" الشهير أن محمد صلاح تلقي تقييم 5.7 وهو تقييم يُعد الأقل في تاريخ محمد صلاح في مباريات دوري الأبطال.





محمد صلاح سدّد 5 تسديدات على المرمى في مباراة ليفربول ونابولي، كانت كرة واحدة فقط فيهم على المرمى، في حين ذهبت الـ 4 الباقية خارج الثلاث خشبات، وهذا في الوقت الذي وصل فيه معدل التمريرات الصحيحة لدى محمد صلاح في مباراة اليوم إلى 77% فقط.





وأعطي الموقع المتخصص ساديو ماني التقييم الأفضل في مباراة وهو 7.4 بعد ما وصلت نسبة التمرير إلى 90%.



