بسبب إصابته بالسكر.. توفيق عكاشة: منعت من تناول الطعام خارج المنزل.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه منع تناول الطعام خارج المنزل بعد إصابته بمرض السكر، مضيفا:" كلت في جميع مطاعم السمك في مصر ولكن لا شيء يضاهي سمك جدتي".





وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" وأنا صغير كنا نصطاد سمك بالشبك وجالي البلهارسيا ساعتها ولكن تلقيت العلاج على الفور".





وتابع توفيق عكاشة:" انفصلت عن والدي بموافقة منه في مشروع تسمين العجول وكنت أربي العجول".



