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توك شو

بسبب إصابته بالسكر.. توفيق عكاشة: منعت من تناول الطعام خارج المنزل.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:41 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه منع تناول الطعام خارج المنزل بعد إصابته بمرض السكر، مضيفا:" كلت في جميع مطاعم السمك في مصر ولكن لا شيء يضاهي سمك جدتي".

وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" وأنا صغير كنا نصطاد سمك بالشبك وجالي البلهارسيا ساعتها ولكن تلقيت العلاج على الفور".

وتابع توفيق عكاشة:" انفصلت عن والدي بموافقة منه في مشروع تسمين العجول وكنت أربي العجول".

وأكمل توفيق عكاشة:" زمان كان ممنوع دخول المدارس إلا بعد موسم القطن، وكنت باخد 7 صاغ في موسم التقاط الدود من القطن، وفي موسم جمع القطن كنت باخد 15 قرش".

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