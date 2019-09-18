بسبب إصابته بالسكر.. توفيق عكاشة: منعت من تناول الطعام خارج المنزل.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه منع تناول الطعام خارج المنزل بعد إصابته بمرض السكر، مضيفا:" كلت في جميع مطاعم السمك في مصر ولكن لا شيء يضاهي سمك جدتي".
وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" وأنا صغير كنا نصطاد سمك بالشبك وجالي البلهارسيا ساعتها ولكن تلقيت العلاج على الفور".
وتابع توفيق عكاشة:" انفصلت عن والدي بموافقة منه في مشروع تسمين العجول وكنت أربي العجول".
وأكمل توفيق عكاشة:" زمان كان ممنوع دخول المدارس إلا بعد موسم القطن، وكنت باخد 7 صاغ في موسم التقاط الدود من القطن، وفي موسم جمع القطن كنت باخد 15 قرش".