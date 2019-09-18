الانتخابات الإسرائيلية كلاكيت تاني مرة.. معضلة ليبرمان تواجه اليمين واليسار.. وإسرائيل بيتنا يحدد هوية الحكومة الجديدة

سيناريو الانتخابات الإسرائيلية يتكرر مرة أخرى

تعادل محتمل بين كتلتي اليمين واليسار الإسرائيليتين

ليبرمان رمانة الميزان في تشكيل الحكومة القادمة

زعيم إسرائيل بيتنا: لا بديل عن حكومة وحدة وطنية





أدلى الناخبون الإسرائيليون أمس الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 بأصواتهم الانتخابات في الانتخابات العامة للكنيست الثانية والعشرين، وهي الانتخابات المعادة بعد فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت في إبريل الماضي.





وما أشبه اليوم بالبارحة، فبعد الانتخابات التي أجريت في إبريل الماضي، لم تتمكن كتلة اليمين من تحقيق أغلبية بـ 61 مقعدا وهو ما نسبته 51% من عدد مقاعد الكنيست، بدون التحالف مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، وكذلك الأمر أيضا مع كتلة اليسار التي لم تتمكن أيضا من تحقيق أغلبية تؤهلها لتشكيل الحكومة، وهو ما دفع الرئيس الإسرائيلي منذ البداية لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، لكن محاولاته كلها تحطمت على صخرة عناد وإصرار وابتزاز ليبرمان.





اليوم أيضا أظهرت المؤشرات الأولية التي كشفت عنها نماذج التصويت والتي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن كتلة اليمين - الحريديم لا يمكنها تكوين ائتلاف بـ 61 صوتا، ولذلك فإن هذه الكتلة أيضا لا يمكنها تشكيل الحكومة من دون التعاون مع أفيجدور ليبرمان، الذي دلت المؤشرات على حصوله على نحو 8 مقاعد، وهو العدد الذي جعله يتحكم في مصير كتلة اليمين بأكملها "54 - 58" مقعدا.





ولم يكن معسكر اليسار ببعيد عن موقف كتلة اليمين، فقد حصل على عدد مقاعد متقارب جدا مع كتلة اليمين، وهو ما يعني أنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف بـ 61 مقعدا على الأقل، من دون اللجوء إلى كتلة حاسمة عربية (توقعات بحصول القائمة العربية المشتركة على 13 مقعدا) أو التحالف مع حزب ليبرمان أيضا، وهو السيناريو الذي حدث في الانتخابات الماضية.





وعلى خلفية نتائج النماذج الأولية، قال ليبرمان إنه لن يوافق على رئاسة حكومة تبادلية مع أي حزب من الأحزاب الكبيرة التي قد تعرض عليه ذلك، وأن الحل الذي يراه هو حكومة وحدة وطنية ليبرالية تضم الليكود وأزرق - أبيض وإسرائيل بيتنا، وتكون هذه الحكومة واسعة، نظرا لما تواجهه إسرائيل حاليا من ظروف وصفها بأنها حالة طوارئ.





وأشار ليبرمان إلى أن هناك سيناريو آخر، وهو تحالف أزرق أبيض مباشرة مع حزب الليكود، وتشكيل حكومة بدون الحاجة إلى حزب إسرائيل بيتنا، وقال ليبرمان إنه لن يكون لديه أي مشكلة مع هذا السيناريو وسيكون سعيدا بذلك.



