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رياضة

اخبار الرياضة.. قيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي.. الحضري خارج الجهاز الفني لمنتخب مصر.. سبب رفض اتحاد الكرة تولي إيهاب جلال

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:39 ص
أحمد هاني
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لكم أبرز الأخبار الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 17-9-2019، ومن أبرزها:

فشل إعارة حسين السيد للإسماعيلي.. واتجاه لقيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي
- فشلت جهود النادي الإسماعيلي في اللحظات الأخيرة لاستعارة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.


فرج عامر يفجر مفاجأة عن تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

- فجر فرج عامر رئيس نادى سموحة مفاجأة حول حقيقة تولى حسام وإبراهيم حسن الجهاز الفنى للمنتخب المصرى، خاصة بعد إعلان شوبير عن قرار توليهم تدريب المنتخب.


شوبير يفجر مفاجأة عن سبب رفض اتحاد الكرة تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

- كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب الخلاف داخل اتحاد الكرة بشأن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطنى .

رغم الخسارة .. بشرى خير لـ ليفربول بعد السقوط أمام نابولي في السان باولو

- استهل ليفربول الإنجليزي، حملة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام نادي نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين ، في افتتاحية دور المجموعات للنسخة الجديدة من البطولة.

كلام نهائى.. عصام الحضرى خارج الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر
- خرج عصام الحضرى الحارس التاريخى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من حسابات اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بشأن اختياره لتدريب حراس المرمى ضمن الجهاز الفنى الجديد للفراعنة.

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