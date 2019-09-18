الجماهير تهاجم ساديو ماني من أجل صلاح.. ومغردون: لاعب خبيث

هاجم عدد من جماهير الكرة المصرية ساديو مانى لاعب ليفربول الانجليزي ووصفوه بالأنانى، كما اتهموه بالتباطؤ في تمرير الكرة للفرعون المصري خلال مباراة ليفربول ونابولي، التي خسرها الريدز 0-2 لعدم إحرازه أي هدف في المباراة .





ودشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #صلاح ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.





ماني خبيث !! تعمّد التأخير في التمرير وتعمد التمرير بعيدًا عن متناول صلاح.. فكان العقاب بخسارة ليفربول.. هل ينتفض العرب من أجل صلاح كما انتفضوا ضده؟!

#صلاح

#ماني



