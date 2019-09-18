ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجماهير تهاجم ساديو ماني من أجل صلاح.. ومغردون: لاعب خبيث

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:48 ص
محمد صلاح ومانى
محمد صلاح ومانى
منار نور
هاجم عدد من جماهير الكرة المصرية ساديو مانى لاعب ليفربول الانجليزي ووصفوه بالأنانى، كما اتهموه بالتباطؤ في تمرير الكرة للفرعون المصري خلال مباراة ليفربول ونابولي، التي خسرها الريدز 0-2 لعدم إحرازه أي هدف في المباراة .

ودشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #صلاح ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر. 

ماني خبيث !! تعمّد التأخير في التمرير وتعمد التمرير بعيدًا عن متناول صلاح.. فكان العقاب بخسارة ليفربول.. هل ينتفض العرب من أجل صلاح كما انتفضوا ضده؟!
#صلاح 
#ماني

أحقد لاعب في ليفربول هو ماني ومكانش له أي ستين لازمة في أي فريق قبل وجود صلاح في الملعب #صلاح بياخد دايمًا اتنين تلاتة وراه فبيفضي مكان لـ #ماني الحقود صاحب القلب السودة.

ترشيحاتنا

رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو لطفلة صغيرة ..شاهد

بـ فستان قصير مكشوف.. زينة بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. شاهد

الخطيب على رأس الحضور بحفل زفاف نجم النادي الأهلي ..صور

كريم فهمي يواصل استفزاز متابعيه.. شاهد

إسعاد يونس توضح السبب وراء رفضها العمل مع توفيق عبد الحميد

نتائج تحويلات المرحلة الثالثة بالاسم ورقم الجلوس.. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الخطيب ونجوم الأهلي.. 40 صورة من زفاف كريم نيدفيد

بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال