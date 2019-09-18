مصر خيرها علينا.. مقاولون يدعمون السيسي لتحقيق مزيد من التنمية والنجاح الاقتصادي

يقف المصريون خلف الدولة ومؤسساتها، ولا ينتظرون منها أي مصلحة نظير حبهم لها، وإيمانهم بسيرها في المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية والتقدم في القطاعات كافة ، فحب الوطن راسخ في نفس كل مواطن مصري أصيل.





ويعتبر المقاولون هم سواعد الدولة في تشييد وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات.





وقال أحد المقاولين، في تصريحات تليفزيونية: "ولاد مصر الذين يبنون فيها داعمين لها وعلى أتم استعداد للتبرع والتضحية بأي ثمن لإثبات حبنا لمصر".





وأضاف آخر:" زي ما بنكسب من تشييد مشاريع الدولة، جايين نتبرع لصندوق تحيا مصر، وهنزود استثماراتنا في سبيل رفعة شأن مصر".



