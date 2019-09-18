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رياضة

سيد معوض يقتحم استديو الأهلي ويفاجئ محمد بركات على الهواء.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:44 ص
سيد معوض ومحمد بركات
سيد معوض ومحمد بركات وإسلام الشاطر
محمد رشاد
اقتحم سيد معوض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، استديو برنامج سهرة مع الذي يقدمه الإعلامي إسلام الشاطر وهو يستضيف محمد بركات نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق .

وفاجأ سيد معوض النجم محمد بركات عند حديثه مع اسلام الشاطر وهو يقتحم استديو البرنامج ليقطع حديثه مع بركات ويدخل الثلاثي في حوار كوميدي .

ويحظى الزئبقى محمد بركات بجماهيرية عريضة وتاريخ كبير مع النادى الأهلى، حيث حصل مع المارد الأحمر على عدد كبير من البطولات هى 7 ألقاب دوري، ولقبين في كأس مصر، 5 ألقاب في السوبر المصري، و4 في دوري أبطال أفريقيا و3 في السوبر الأفريقي، إضافة إلى لقب وحيد مع المنتخب هو بطولة أمم أفريقيا 2006.

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