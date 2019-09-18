محمد الكواليني: علاقتي مع جماهير الزمالك محترمة

أكد المعلق الكروي محمد الكواليني، أن نسبة التعصب للأندية العربية أكبر من العالمية.
وقال محمد الكواليني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "نسبة التعصب أكبر للأندية العربية عن العالمية، كما أنني أضع سيناريوهات دائمًا قبل المباريات وأحرص على التركيز في كل حرف".
وأكمل محمد الكواليني: "أحاول الدخول في أجواء المباراة ولا أميل لأي فريق وأقول رأيي في مستوى الفريق بوضوح".
وأضاف محمد الكواليني: "سبق وعلقت على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وصن داونز وأشادت به وساندته ودعمته، علاقتي محترمة مع جماهير الأبيض".