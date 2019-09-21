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رياضة

الكواليني: أنهيت الاتفاق مع إحدى القنوات المصرية للتعليق على مباريات الدوري

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:57 ص
الكواليني
الكواليني
عمرو ابوبكر
أكد محمد الكواليني المعلق الرياضي، أنه اقترب من العمل داخل إحدى القنوات الفضائية المصرية خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد الكواليني في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "خلال الفترة المقبلة سوف أتواجد في إحدى القنوات المصرية الكبيرة، عقدت جلسة مع أحد المسئولين منذ 5 ايام واتفقنا على بنود التعاقد".

وتطرق للحديث عن طبيعة عمله: "كنت أعاني من الحصول على معلومات خلال التعليق على الدوري المصري، فكنت حريص على التحضير للمباراة قبل موعدها ب 5 ساعات".

وعن متابعته للسوشيال ميديا وتعليقاتهم قال: "خلال التعليق على المباريات لا أستطيع تصفح السوشيال ميديا لانشغالي الكبير، فقط أتابع ما يجري حول المباراة من تشكيل وخلافه".

وأتم: "من الوارد أن أرى تعليقات أحدهم خلال الشوطين، وبالطبع أتأثر إذا كان التعليق سلبي".

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