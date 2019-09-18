محمد الكواليني يكشف عن حقيقة هجومه على تركي ال الشيخ.. فيديو

أكد المعلق الرياضي محمد الكواليني، أنه لم يقصد توجيه رسائل إلى تركي آل شيخ- وقت الأزمة بين النادي الأهلي وتركي- وذلك في أثناء التعليق على إحدى مباريات النادي الأهلي.‏



وقال محمد الكواليني، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أقصد توجيه ‏رسائل بعينها إلى تركي آل شيخ أثناء تعليقي على مباريات الأهلي وقت الأزمة، لكني كنت أتحدث عن الأهلي أحد أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية".‏



وأكمل محمد الكواليني، : "مضمون رسالتي كانت أن الأهلي فريق كبير يحتاج مساندة والزمالك أيضًا، فكانت رسالة لكل جماهير مصر لدعم ‏الفريقين".‏

