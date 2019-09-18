محمد الكواليني يكشف عن حقيقة هجومه على تركي ال الشيخ.. فيديو

أكد المعلق الرياضي محمد الكواليني، أنه لم يقصد توجيه رسائل إلى تركي آل شيخ- وقت الأزمة بين النادي الأهلي وتركي- وذلك في أثناء التعليق على إحدى مباريات النادي الأهلي.
وقال محمد الكواليني، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أقصد توجيه رسائل بعينها إلى تركي آل شيخ أثناء تعليقي على مباريات الأهلي وقت الأزمة، لكني كنت أتحدث عن الأهلي أحد أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية".
وأكمل محمد الكواليني، : "مضمون رسالتي كانت أن الأهلي فريق كبير يحتاج مساندة والزمالك أيضًا، فكانت رسالة لكل جماهير مصر لدعم الفريقين".
وقال محمد الكواليني، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أقصد توجيه رسائل بعينها إلى تركي آل شيخ أثناء تعليقي على مباريات الأهلي وقت الأزمة، لكني كنت أتحدث عن الأهلي أحد أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية".
وأكمل محمد الكواليني، : "مضمون رسالتي كانت أن الأهلي فريق كبير يحتاج مساندة والزمالك أيضًا، فكانت رسالة لكل جماهير مصر لدعم الفريقين".