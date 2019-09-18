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رياضة

محمد بركات: أسعار اللاعبين حاليًا مبالغ فيها.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
محمد بركات
محمد بركات
محمد رشاد
أكد محمد بركات، لاعب النادي الأهلي السابق، أن أسعار اللاعبين حاليًا في مصر مبالغ فيها، بالنسبة لمردود الصفقات التي تتعاقد معها الأندية.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "أسعار اللاعبين مبالغ فيها بطريقة غريبة، وأتمنى أن يتم فهم كلامي بطريقة صحيحة، قارن بين الأرقام التي تسمعها الآن وما يقدمه اللاعب، والله لو أنت شايف انه يعطي الفريق مقابل المبلغ الذي يحصل عليه تمام يستاهل، لكن لو سألت ناس كتير أنتو شايفين الكلام ده هيقولك لا".

وعن السبب الرئيس لغلاء أسعار اللاعبين في الوقت الحالي، قال محمد بركات "مقدرش أقول أسباب، بس كل حاجة بيقولك ليها أول مرة، هيا بتيجي صفقة معينة بيعلى فيها السعر، الناس بتيجي تبنى عليها ويقولك اشمعنى ده بكذا وده بكذا والدنيا بعد كده بتمشي في اتجاه تاني".

وعلى المستوى الدولي حصل محمد بركات على لقب وحيد مع المنتخب الأول وهو كأس الأمم الإفريقية، عام 2006 رفقة الجيل الذهبي للفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة.

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