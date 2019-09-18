وسع دائرة معارفك.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 18 سبتمبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 118 سبتمبر، وفقًا لعلم الأرقام.





وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 18 سبتمبر، لك يعني أنك معتد بنفسك.. منفتح وموهوب اجتماعيا، ولديك إصرار وصداقات ثرية وعديدة، وتبحث عن المثالية في كل شيء، فقط قد ينقصك الحس العملي أحيانا.



