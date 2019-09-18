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وسع دائرة معارفك.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 18 سبتمبر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
نصيحة خبيرة الأبراج
نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 18 سبتمبر
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 118 سبتمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 18 سبتمبر، لك يعني أنك معتد بنفسك.. منفتح وموهوب اجتماعيا، ولديك إصرار وصداقات ثرية وعديدة، وتبحث عن المثالية في كل شيء، فقط قد ينقصك الحس العملي أحيانا.

ونصحت عبير فؤاد مواليد 18 سبتمبر بأن هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك، إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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