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تعليم

لطلاب المرحلة الثالثة.. احصل على بطاقة الترشيح عبر هذا الرابط

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:07 ص
طلاب المرحلة الثالثة
طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم إلى تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة (10%)، ومن ثم طباعة بطاقات الترشيح.

وقالت وزارة التعليم العالي إن النتائج تم تحديدها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وتتضمن هذه القواعد ما يلي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

وكان تتضمن القواعد والشروط المنظمة لتقليل الاغتراب أيضا: الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس وطباعة بطاقة الترشيح عبر هذا الرابط 

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