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أخبار العالم

رد حاسم من محمد بن سلمان على قصف إيران لمعامل أرامكو وتعطيل إنتاجها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:13 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
محمد مجدي
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن الهجوم التخريبي الذي استهدف معامل أرامكو السعودية، وأدى إلى وقف نصف إنتاج المملكة من النفط، يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه السعودية فحسب وإنما العالم بأسره.

وقد أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في خبر عاجل لها، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء.

وخلال اتصاله الهاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أدان رئيس الوزراء البريطاني الهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وأكد رئيس وزراء بريطانيا لولي العهد السعودي على تضامن بريطانيا الكامل مع السعودية، مشيدا بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات.

كما طالب رئيس الوزراء البريطاني، في اتصاله الهاتفي بولي العهد السعودي بضرورة وجود موقف دولي حازم تاجه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم على منشآت آرامكو.

ومن المقرر أن تعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء عن الهجوم الإرهابي على أرامكو، وفقا لقناة "العربية".

وأكدت الدفاع السعودية أنه سيتم عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في هجوم أرامكو.

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