طرق جديدة.. التقط صورًا أفضل بميزة التصوير البانورامي في هاتفك

تظهر ميزة «التصوير البانورامي» في جميع الهواتف الذكية الحديثة، وهي عبارة عن شكل سهم يظهر في وسط شاشة الكاميرا ثم يبدأ بالحركة من اليسار إلى اليمين مع دورانك بالهاتف، وذلك لأخذ صورة كاملة الزوايا للمكان المراد تصويره.





لا يعلم معظم الناس بالمزايا الأخرى التي يمكن استغلال تلك الميزة فيها، فلقد انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على موقع الصور انستجرام لعدد من الأشخاص يبرزون زوايا جديدة واستخدامات مختلفة لميزة التصوير البانورامي.





ويقوم الشخص بالتقاط صورة في إحدى الزوايا وذلك بتحريك الموبايل ليمشي السهم مسافة بسيطة بحد الصورة، ثم يتوقف لينتقل إلى الزاوية المقابلة ويستكمل أخذ الصورة بتحريك الهاتف إلى نقطة انتهاء السهم، مما ينتج عنه صورة كاملة لنفس الشخص يقف في زاويتين مختلفتين.



