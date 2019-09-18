طريقة عمل ترايفل الشيكولاتة بأسهل الخطوات

ترايفل الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التى يقبل على تناولها الكبار و الصغار بأسهل الخطوات، فنقدم لكم طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.





مقادير ترايفل الشوكولاتة:





كيكة شوكولاتة جاهزة

كاسترد بالزبدة

2 كوب لبن

4 صفار بيض

ثلث كوب نشا

ربع كوب سكر

فانيليا

50 جرام زبدة

1 كوب كريمة مخفوقة

كريمة خفق بالكاكاو

كريمة مخفوقة بيضاء





-للوجه

توت مشكل

شوكولاتة مبشورة





طريقة تحضير ترايفل الشوكولاتة

* لعمل الكاسترد: يوضع جزء من اللبن على النار

* بقية الكمية يخلط معها السكر والنشا وصفار البيض

* يقلب يدويا ثم يخلط مع بقية المكونات

* يقلب على النار باستمرار حتى يثقل

* تضاف الزبدة إلى الخليط وتقلب جيداحتى تذوب تماما

* في طبق التقديم يوضع الكيك المقطع مكعبات وعليه طبقة من الكاسترد ثم طبقة من الكريمة المخفوقة بالكاكاو ثم طبقة أخرى من الكيك وطبقة من الكاسترد والكريمة المخفوقة

* يزين بالكريمة المخفوق البيضاء والتوت والشوكولاتة المبشورة

* يقدم باردا



