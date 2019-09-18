طريقة عمل ترايفل الشيكولاتة بأسهل الخطوات

ترايفل الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التى يقبل على تناولها الكبار و الصغار بأسهل الخطوات، فنقدم لكم طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير ترايفل الشوكولاتة:
كيكة شوكولاتة جاهزة
كاسترد بالزبدة
2 كوب لبن
4 صفار بيض
ثلث كوب نشا
ربع كوب سكر
فانيليا
50 جرام زبدة
1 كوب كريمة مخفوقة
كريمة خفق بالكاكاو
كريمة مخفوقة بيضاء
-للوجه
توت مشكل
شوكولاتة مبشورة
طريقة تحضير ترايفل الشوكولاتة
* لعمل الكاسترد: يوضع جزء من اللبن على النار
* بقية الكمية يخلط معها السكر والنشا وصفار البيض
* يقلب يدويا ثم يخلط مع بقية المكونات
* يقلب على النار باستمرار حتى يثقل
* تضاف الزبدة إلى الخليط وتقلب جيداحتى تذوب تماما
* في طبق التقديم يوضع الكيك المقطع مكعبات وعليه طبقة من الكاسترد ثم طبقة من الكريمة المخفوقة بالكاكاو ثم طبقة أخرى من الكيك وطبقة من الكاسترد والكريمة المخفوقة
* يزين بالكريمة المخفوق البيضاء والتوت والشوكولاتة المبشورة
* يقدم باردا