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طريقة عمل ترايفل الشيكولاتة بأسهل الخطوات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:36 ص
طريقة عمل ترايفل
طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة
هاجر هانئ
ترايفل الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التى يقبل على تناولها الكبار و الصغار بأسهل الخطوات، فنقدم لكم طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

مقادير ترايفل الشوكولاتة:

كيكة شوكولاتة جاهزة 
كاسترد بالزبدة
2 كوب لبن 
4 صفار بيض 
ثلث كوب نشا 
ربع كوب سكر 
فانيليا 
50 جرام زبدة 
1 كوب كريمة مخفوقة 
كريمة خفق بالكاكاو 
كريمة مخفوقة بيضاء 

-للوجه
توت مشكل 
شوكولاتة مبشورة 

طريقة تحضير ترايفل الشوكولاتة
* لعمل الكاسترد: يوضع جزء من اللبن على النار
* بقية الكمية يخلط معها السكر والنشا وصفار البيض
* يقلب يدويا ثم يخلط مع بقية المكونات
* يقلب على النار باستمرار حتى يثقل
* تضاف الزبدة إلى الخليط وتقلب جيداحتى تذوب تماما
* في طبق التقديم يوضع الكيك المقطع مكعبات وعليه طبقة من الكاسترد ثم طبقة من الكريمة المخفوقة بالكاكاو ثم طبقة أخرى من الكيك وطبقة من الكاسترد والكريمة المخفوقة
* يزين بالكريمة المخفوق البيضاء والتوت والشوكولاتة المبشورة
* يقدم باردا

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