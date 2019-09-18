اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ 15 للطب النفسي بجامعة عين شمس

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمركز الطب النفسي، اليوم الأربعاء، وذلك تحت رعاية جامعة عين شمس، بمشاركة اباطره الطب النفسي علي مستوى العالم من الجمعية العالمية للطب النفسي، والكلية الملكية للطب النفسي بالمملكة المتحدة، و مختلف الجامعات الدولي.





ويحضر المؤتمر الدكتور الكبير أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي سابقا الأمين العام للصحة النفسية، و أ. د منن عبد المقصود، و أ.د عفاف حامد أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، و أ.د عبد الناصر عمر رئيس مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس، و أ.د محمود الحبيبي أستاذ مساعد الطب النفسي جامعة عين شمس، و أ.د محمد غانم رئيس قسم المخ و الأعصاب و الطب النفسي بجامعة عين شمس، و أ.د أحمد سعد أستاذ و رئيس قسم استشاري الطب النفسي جامعة عين شمس، و أ.د طارق عكاشة استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، و أ. د زينب بشري استشاري طب نفسي أطفال .





وينعقد المؤتمر للإعلان عن الجديد في مجال الطب النفسي، و ذلك عن طريق جلسات تمتد علي مدار مدة المؤتمر يتم فيها مناقشة الاضطرابات النفسية، و الطب النفسي المتخصص ( الأطفال _ كبار السن ) و خدمات الطب النفسي، و كيفية تطويرها و مراكز التأهيل.





وتناقش جلسات المؤتمر الدور المجتمعي و أهميته في التعامل مع المريض النفسي سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع، وذلك عن طريق الجمعيات الأهلية، ودور الدولة في دمج الطب النفسي في جميع المستشفيات العامة كأي فرع من فروع الطب، و ضرورة وجود مراكز متخصصة، و تفعيل القانون الذي من خلالة تتم معاقبة من يفرط في المريض النفسي و حقة في العلاج





وأكدت الدراسات أنة لا يوجد سن للمرض النفسي، حيث يبدأ من الطفولة حتي الشيخوخة مرورا بمراحل المراهقة، و التي ينتج عنها الاضطراب، و تعاطي المخدرات و مراحل الحمل و الولادة التي ينتج عنها الاكتئاب، ومراحل الشيخوخة التي ينتج عنها الزهايمر.





ومن المقرر أن يتم أيضا مناقشة مرض الوسواس القهري باعتباره مرضا يشكل خطرا على الصحة النفسية و العامة و من أهم الجلسات أيضا التي يطرحها المؤتمر جلسة عن الانتحار، وعلاقته بالمرض النفسي نظرا لانتشار ظاهرة الانتحار، وذلك لأن هناك علاقة وطيدة بين الانتحار والمرض النفسي.



