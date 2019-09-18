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فن

بعد تحدي مهاجميه.. كريم فهمي يتصدر تويتر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
شروق إبراهيم
تصدر الفنان كريم فهمي لائحة موقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعدما نشر صورة تجمعه بزوجته ووضع علي وجهيهما وردة، ردا على مهاجميه بسبب السخرية والتنمر من ابنتيه كاميليا وناعومي.

وكانت إحدى متابعات الفنان كريم فهمي ، قد علقت على صورة لابنتى الفنان كريم فهمى، بعد نشره لها ، تجمعه بشقيقه أحمد وزوجتيهما وبناته، بطريقة غير ملائمة: "ايه اللى انت حاطه على وشهم دا ، بس باين إن شعرهم سلك مواعين".

واستفز هذا التعليق أحمد فهمى ليرد عليها بوصلة شتائم متضمنة العديد من الألفاظ الخارجة، بينما كان رد شقيقه كريم فهمى متفهما ومتوازنا.

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