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فن

اديل تسكن بجانب طليقها.. تفاصيل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:47 ص
اديل وطليقها
اديل وطليقها
شروق إبراهيم
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن النجمة العالمية أديل اصبحت تسكن الى جانب زوجها السابق سيمون كونكي في منطقة بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس.

وقالت الصحيفة البريطانية ان منزل أديل يقع على مساحة 6 الف قدم ويضم 5 غرف نوم و 6 حمامات ويضم مكتبة واستديو و صالة جيم.

أديل قررت ان تتشارك حضانة طفلها الوحيد انجلو مع زوجها على ان تتحمل هي كافة المصاريف الخاصة به، مشيرة الى ان الزوجين يحرصان على تربية طفلهما في أجواء مليئة بالدفء والحب والتفاهم.

وتأتي تلك الخطوة الرسمية بعد إعلان الثنائي انفصالهما شهر أبريل الماضي.

يشار الى ان اديل قررت طرح ألبومها الجديد مطلع العام الجديد بعد ما استغرقت تحضيراته أكثر من عام.

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