حظك اليوم الأربعاء 18 /9 /2019 برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج السرطان من الابراج الحساسة والعاطفية ويقدم "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لبرج السرطان، على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:
أنت فى انتظار نجاح على الصعيد المهنى لكن تحتاج إلى مزيد من الصبر
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي:
ابتعدت كثيرا عن أقاربك وأصدقائك عليك الاهتمام أكثر بهم خلال الفترة المقبلة مع توقعات بتكوين علاقات اجتماعية جديدة
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحي:
أنت بحاجة إلى زيارة طبيبك واستشارته فى الكثير من العلامات المرضية المبكرة، فصحتك تحتاج لمزيد من الاهتمام.
توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج السرطان:
لا تتخلى عن أصدقائك فهم يشكلون جزءا مهما فى حياتك.