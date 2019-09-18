ضبط طبيب بحوزته 1200 قرص مخدر بأسوان

نجحت قوة أمنية بكمين كورنيش النيل بمدينة أسوان في إلقاء القبض على طبيب بحوزته 1200 قرص مخدر وعدد من حقن "المورفين" المحظورة، وذلك فى حملة لتحقيق الانضباط والالتزام فى الشارع الأسوانى، وضبط الخارجين عن القانون، وبسط يد الأمن لإعادة هيبة الدولة على الوجه الأكمل.



واشتبه أفراد قوة كمين مدخل مدينة أسوان الشمالى فى سيارة ملاكى أثناء عبورها الكمين، وباستيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على 12 عبوة بداخلها 1200 قرص مخدر، وعدد من حقن المورفين المحظورة.



وبالفحص تبين أن طبيبا يدعى "ا. ن" وسائق "ش. ف"، وراء حيازة تلك المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وبالعرض على النيابة قررت التحفظ عليهم على ذمة تحريات المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة.