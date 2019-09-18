ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط طبيب بحوزته 1200 قرص مخدر بأسوان

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
ضبط طبيب بحوزته 1200
ضبط طبيب بحوزته 1200 قرص مخدر
شاذلى عبد الفتاح
نجحت قوة أمنية بكمين كورنيش النيل بمدينة أسوان في إلقاء القبض على طبيب بحوزته 1200 قرص مخدر وعدد من حقن "المورفين" المحظورة، وذلك فى حملة لتحقيق الانضباط والالتزام فى الشارع الأسوانى، وضبط الخارجين عن القانون، وبسط يد الأمن لإعادة هيبة الدولة على الوجه الأكمل.

واشتبه أفراد قوة كمين مدخل مدينة أسوان الشمالى فى سيارة ملاكى أثناء عبورها الكمين، وباستيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على 12 عبوة بداخلها 1200 قرص مخدر، وعدد من حقن المورفين المحظورة.

وبالفحص تبين أن طبيبا يدعى "ا. ن" وسائق "ش. ف"، وراء حيازة تلك المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وبالعرض على النيابة قررت التحفظ عليهم على ذمة تحريات المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 16 متهما بحوزتهم إستروكس ومواد وأقراص مخدرة وأسلحة نارية في أسوان

ضبط 16 كيلو بانجو وأسلحة نارية بحوزة 9 متهمين في أسوان

تستخدم في علاج الإدمان.. كمين دهب يحبط ترويج 2100 قرص مخدر

ضبط 15 كيلو بانجو و690 قرصا مخدرا وأسلحة نارية بحوزة 12 متهما بأسوان

ترشيحاتنا

قاهر السرطان.. هاشم الصعب يروي كيف تسبب موت والده في ابتكاره علاجا للمرض الخبيث

حكم صلاة من يصلي بـ بنطلون مقطع؟.. الإفتاء ترد

موقف الشرع في تحديد نسبة الربح للتجار

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 -9 -2019 في مصر.. فيديو

أخبار التوك شو..أحمد موسى يتوعد من هددوا بإعدامه.. البترول تعلن خبراً ساراً للمصريين.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

مفاجأة فى انتظارك.. حظك اليوم الأربعاء 18-9-2019 برج الحمل

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

في تعد جديد من هند القحطاني.. إهانة وقذف للمعلمات السعوديات ومتابعيها

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

شاهد.. اقتحام قناة الأهلي على الهواء .. اعرف التفاصيل

أنا صاحب الكورة | تعثر صلاح وأنانية ماني في سقوط مفاجئ لليفربول أمام نابولي بدوري الأبطال.. شاهد واحكم

شاهد.. أشرف السعد يرفع صورة الرئيس السيسي في السماء

أول تعليق من كلوب على خسارة ليفربول أمام نابولي

محمد الكواليني يكشف عن حقيقة هجومه على تركي ال الشيخ.. فيديو

بعد تعرض بناته للتنمر.. متابعة جديدة لـ كريم فهمي: واضح إن بناتك أحلى من بنات نانسي عجرم

اخبار الرياضة ليلاً.. اقتحام قناة الأهلي.. أثقال مصر على صفيح ساخن

حدث ليلاً.. الكشف عن المتورط في هجمات أرامكو وهنا الزاهد تشعل انستجرام بصورة مع زوجها

ذبحها وسلم نفسه.. عامل المنوفية يتخلص من زوجته بسكين المطبخ ويؤكد: ما كانش قصدى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف عن أناقة ماجي بو غصن في عيد ميلادها