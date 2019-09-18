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أخبار العالم

كيف تنبأ قايد السبسي في 2017 بنتائج الانتخابات التونسية؟.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:33 ص
الراحل الباجي قايد
الراحل الباجي قايد السبسي
رحيم يسري
عقب إعلان نتائج الانتخابات التونسية ووصول المرشح قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة، وتراجع عدد كبير من المرشحين ذوي الثقل السياسي أبرزهم رئيس الحكومة الأخيرة يوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التوانسة مقطع فيديو للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 2017 قالوا إنه تنبأ خلاله بنتائج انتخابات 2019.

في العام 2017 قال الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، في لقاء تليفزيوني، إن كافة الأنظار تتجه نحو انتخابات 2019 لكنها تتجاهل النظر إلى النجاح في الوقت الراهن خاصة وأنهم في السلطة، في إشارة إلى رئيس الحكومة وقتها يوسف الشاهد.

ويتابع الراحل السبسي "عليه أن يفكر في النجاح حاليا وهو في السلطة قبل التفكير في الحكم عام 2019"، وأضاف السبسي "لن يصل للحكم في 2019 أنا أؤكد لك من الآن".

ولقي المقطع رواجا واسعا بين عدد من المتابعين ونشرته وسائل إعلام تونسية، في إشارة إلى رسالة من الرئيس الراحل لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أكد عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية إذا لم ينجح في منصبه كرئيس للحكومة.

وتلقى يوسف الشاهد خسارة كبيرة في الانتخابات بحصوله على 7% فقط من أصوات الناخبين.

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