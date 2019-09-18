أول تعليق من نتنياهو عقب انتهاء التصويت في انتخابات الكنيست

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب انتهاء التصويت في انتخابات الكنيست، إنه سينتظر إعلان النتائج الرسمية.

وفي أول كلمة له بعد انتهاء التصويت، لم يعلن نتنياهو الفوز في الانتخابات ولم يقر بالهزيمة.

وشكر رئيس وزراء الإسرائيلي أنصاره، مشيرا إلى أن الانتخابات كانت صعبة في ظل تحيز وسائل الإعلام ضده، وأضاف أنه سيعمل على إقامة "حكومة صهيونية قوية" تعبر عن آراء "الكثير من شعب الأمة".





وأعلن نتنياهو أن إدارة ترامب ستكشف قريبا عن خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" وأن المفاوضات حولها ستشكل مستقبل إسرائيل لسنوات





وكان زعيم تحالف "كاحول - لفان"، بيني جانتس، منافس نتنياهو الرئيسي في انتخابات الكنيست ألمح إلى تقدمه على حزب الليكود بزعامة نتنياهو.





وقال بيني جانتس "سأنتظر إعلان النتائج الرسمية لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا"، وفقا لوكالة رويترز.





وأوضح بيني جانتس أنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في خطاب أشاد خلاله بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات.





وأظهرت استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب أزرق أبيض متقدم أو متعادل مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في انتخابات متقاربة للغاية.





يأتي ذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في وقت تتصدر فيه قامة تحالف كاحول لافان نتائج استطلاعات الرأي بفارق ضئيل عن منافسه الليكود بزعامة نتنياهو.



