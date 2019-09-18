ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من نتنياهو عقب انتهاء التصويت في انتخابات الكنيست

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:39 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
رحيم يسري
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب انتهاء التصويت في انتخابات الكنيست، إنه سينتظر إعلان النتائج الرسمية.

وفي أول كلمة له بعد انتهاء التصويت، لم يعلن نتنياهو الفوز في الانتخابات ولم يقر بالهزيمة.
وشكر رئيس وزراء الإسرائيلي أنصاره، مشيرا إلى أن الانتخابات كانت صعبة في ظل تحيز وسائل الإعلام ضده، وأضاف أنه سيعمل على إقامة "حكومة صهيونية قوية" تعبر عن آراء "الكثير من شعب الأمة".

وأعلن نتنياهو أن إدارة ترامب ستكشف قريبا عن خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" وأن المفاوضات حولها ستشكل مستقبل إسرائيل لسنوات

وكان زعيم تحالف "كاحول - لفان"، بيني جانتس، منافس نتنياهو الرئيسي في انتخابات الكنيست ألمح إلى تقدمه على حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وقال بيني جانتس "سأنتظر إعلان النتائج الرسمية لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا"، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح بيني جانتس أنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في خطاب أشاد خلاله بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات.

وأظهرت استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب أزرق أبيض متقدم أو متعادل مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في انتخابات متقاربة للغاية.

يأتي ذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في وقت تتصدر فيه قامة تحالف كاحول لافان نتائج استطلاعات الرأي بفارق ضئيل عن منافسه الليكود بزعامة نتنياهو.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست نحو 63.7%.

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أحمد فهمي يسب أحد متابعيه بسبب بنات شقيقه

عصام الشوالي يرشح هذا المدرب لتدريب منتخب مصر

بعد تعرض بناته للتنمر.. متابعة جديدة لـ كريم فهمي: واضح إن بناتك أحلى من بنات نانسي عجرم

فشل إعارة حسين السيد للإسماعيلي.. واتجاه لقيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي

احذر من تناول هذه الفاكهة على الريق

5 علامات مبكرة أن كليتيك لا تعمل بشكل صحيح .. انتبهي لرقم 3

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر ومكياج جذاب.. وعد تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور

بحضور الخطيب ونجوم الأهلي.. 40 صورة من زفاف كريم نيدفيد

بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور