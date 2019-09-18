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أخبار العالم

موريتانيا تفوز بجائزة منتدى المستثمر العربي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:24 ص
موريتانيا تفوز بجائزة
موريتانيا تفوز بجائزة منتدى المستثمر العربي
أ ش أ
حصلت موريتانيا على جائزة منتدى المستثمر العربي للأداء المتميز للشركات والأفراد.

وتسلم الجائزة - وفقا للتلفزيون الموريتاني الليلة - رئيس أرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى والتي يحتضنها مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 1500 رجل أعمال.

وتمنح جائزة المستثمر العربي تكريمًا لرجال الأعمال على مسيرتهم التنموية على الصعيدين العربي والعالمي، ويرأس مجلس أمناء الجائزة في المنتدى الدكتور فاروق الباز.

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