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فن

أمير عبد الباقي: هذا موقف أنغام في أزمة ابني ياسين الأخيرة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
انغام وياسين
انغام وياسين
شروق إبراهيم
قال أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين إن خالته الفنانة أنغام لم تتدخل في الأزمة الأخيرة، والتي انتهت بضم حضانة "ياسين" لجدته ماجدة عبد الحليم ومنعه من رؤية ابنه والتواصل معه.

وأضاف أمير عبد الباقي في تصريح خاص لـ صدى البلد : "بعد الأزمة تواصلت مع أنغام وأرسلت لها رسالة على واتس آب ولكنها لم تعلق والتزمت الصمت".

وتابع أمير عبد الباقي : "لم أتضايق من تصرف أنغام وأنا أعلم جيدا موقفها، ومن الممكن أن تكون هناك محاولات لها لكي تصلح الوضع".

وأشار إلى أنه ينتظر حكم القضاء في قضية رؤية طفله ياسين، مشيرا الى أنه لا يوجد نية للصلح مع جدة ياسين ووالدة طليقته الراحلة غنوة.

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