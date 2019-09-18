سيد معوض ينشر صورة جديدة برفقة بركات

نشر سيد معوض لاعب الاهلى ومنتخب مصر السابق ، مجموعه من الصورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام .



وظهر سيد معوض فى الصور برفقة ملك الحركات محمد بركات لاعب الاهلى ومنتخب مصر ، خلال لقائه فى احد البرامج ، ولم يعلق سيد معوض على الصور .



اقتحم سيد معوض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، استديو برنامج سهرة مع الذي يقدمه الإعلامي إسلام الشاطر وهو يستضيف محمد بركات نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق .

