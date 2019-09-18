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رياضة

سيد معوض ينشر صورة جديدة برفقة بركات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:45 ص
سيد معوض ومحمد بركات
سيد معوض ومحمد بركات
منار نور
نشر سيد معوض لاعب الاهلى ومنتخب مصر السابق ، مجموعه من الصورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام .

وظهر سيد معوض فى الصور برفقة ملك الحركات محمد بركات لاعب الاهلى ومنتخب مصر ، خلال لقائه فى احد البرامج ، ولم يعلق سيد معوض على الصور .

اقتحم سيد معوض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، استديو برنامج سهرة مع الذي يقدمه الإعلامي إسلام الشاطر وهو يستضيف محمد بركات نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق .

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