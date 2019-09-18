34 مليون قتيل في 5 ساعات.. ماذا يحدث إذا اندلعت حرب نووية بين روسيا وأمريكا؟

أعد خبراء في برنامج العلوم والأمن العالمي التابع لجامعة برينستون مقطع فيديو تخيلي لسقوط قنابل نووية على أماكن التمركز السكانية الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي، في حال اندلاع حرب نووية بين روسيا وأمريكا.





واعتمد الخبراء في المحاكاة مدى القوة الحقيقة لكل من المشاركين في الحرب والأهداف، وتقديرات الوفيات، حيث تشير المحاكاة إلى أن الحرب النووية بين موسكو وواشنطن ستؤدي لمقتل 34 مليون شخص في أقل من 5 ساعات، وفقا لصحيفة "دايلي اكسبرس" البريطانية.





ويشير المقطع في محاكاة للحرب، إلى أن روسيا ستبدأ بإطلاق رأس نووية تحذيرية في محاولة لوقف تقدم قوات حلف الناتو، وردا على ذلك سيرد الناتو بضربة جوية نووية واحدة، ومن ثم يتصاعد النزاع تدريجيا ليتحول إلى حرب نووية تكتيكية في أوروبا.





وعندما تبدأ روسيا بإطلاق 300 رأس نووية عبر الضربات الجوية والصواريخ قصيرة المدى على قواعد وقوات حلف شمال الأطلسي ، سيرد الناتو بإطلاق 180 رأسًا نووية عبر الطائرات، وستؤدي المواجهة إلى مقتل وإصابة 2.6 شخص في أقل من 3 ساعات، وفقا للصحيفة.





وبعدها بنحو 45 دقيقة سيرتفع عدد الضحايا إلى 3.4 مليون قتيلا، ومع تصاعد الضربات على الجانبين يصل عدد القتلى والجرحى لأكثر من 85 مليون شخص.





وبنهاية المواجهات تشير تقديرات الخبراء إلى أن عدد القتلى والمصابين سيصل لأكثر من 91.5 مليون شخصا، بينهم 34.1 مليون قتيل.





وحذر الفيديو من أن الوفيات الناجمة عن الحرب الحقيقية قد تكون أكثر من ذلك بكثير، إضافة إلى التأثيرات بعيدة المدى لتلك الحرب النووية.



