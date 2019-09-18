لحظة اعتداء جيران بملابس داخلية على لصوص حاولوا سرقة منزل

انتشرت لقطات مثيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاشتباك عنيف بالقرب من مطار ملبورن بأستراليا أمس الثلاثاء بعد أن تم التقاطها بواسطة كاميرا منزلية في الشارع، وذلك بعدما اقتحم ملثمان منزل أحد السكان لكن وقعا ضحية حظهما السيئ.





في الفيديو يظهر رجل قد اندفع عبر باب المنزل إلى الخارج ممسكًا بمطرقة ثقيلة في يده، للحاق بسارقين مقنعين قفزا في سيارة أثناء محاولتهما الهرب منه، حيث جذب أحدهما من ملابسه إلى خارج السيارة ليبرحه ضربًا.





بينما خرج جاره مسرعًا ليساعده مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، وقد تناول المطرقة ليحطم بها زجاج السيارة في محاولة لاخراج السارق الآخر، حيث دافع الرجلان ببسالة عن منازلهما، بعدما تعرض عدد كبير من المنازل للسرقة في وقت سابق على يد مراهقين بحسب الدايلي ميل.



