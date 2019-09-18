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منوعات

لحظة اعتداء جيران بملابس داخلية على لصوص حاولوا سرقة منزل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:04 ص
اعتداء بالملابس الداخلية
اعتداء بالملابس الداخلية على لصوص
عزة عاطف
انتشرت لقطات مثيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاشتباك عنيف بالقرب من مطار ملبورن بأستراليا أمس الثلاثاء بعد أن تم التقاطها بواسطة كاميرا منزلية في الشارع، وذلك بعدما اقتحم ملثمان منزل أحد السكان لكن وقعا ضحية حظهما السيئ.

في الفيديو يظهر رجل قد اندفع عبر باب المنزل إلى الخارج ممسكًا بمطرقة ثقيلة في يده، للحاق بسارقين مقنعين قفزا في سيارة أثناء محاولتهما الهرب منه، حيث جذب أحدهما من ملابسه إلى خارج السيارة ليبرحه ضربًا.

بينما خرج جاره مسرعًا ليساعده مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، وقد تناول المطرقة ليحطم بها زجاج السيارة في محاولة لاخراج السارق الآخر، حيث دافع الرجلان ببسالة عن منازلهما، بعدما تعرض عدد كبير من المنازل للسرقة في وقت سابق على يد مراهقين بحسب الدايلي ميل.

أثناء العراك خرج جار آخر بملابسه الداخلية أيضًا ليساعدهما في تولي أمر السارقين، وتلقينهما درسًا لا ينسوه أبدًا، الجدير بالذكر أنه بفضل الجارين استطاعت الشرطة إلقاء القبض على المراهقين السارقين فيما بعد وآخرين تسببوا في أضرار وسرقة للسكان.

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