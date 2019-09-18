ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواجهات نارية في أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-9-2019

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يشهد اليوم، الأربعاء ، الموافق 18-9- 2019، عددا من المباريات بدوري أبطال أوروبا ،في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:

في السابعة الا 5 دقائق بتوقيت مصر ، تنطلق مباراتين الأولى ، كلوب بروج البلجيكي مع جالطة سراي التركي ، والثانية مباراة أوليمبياكوس أمام توتنهام هوتسبير.

وفي التاسعة مساء تنطلق 6 مباريات وهم :

باير ليفركوزن مع لوكوموتيف موسكو
باريس سان جيرمان مع ريال مدريد
دينامو زغرب الكرواتي مع أتلانتا الايطالي
بايرن ميونيخ مع سرفينا زفيزدا الصربي
أتلتيكو مدريد امام يوفنتوس
شاختار دونيتسك مع مانشستر سيتي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج دوري الأبطال.. أياكس يعبر بشق الأنفس.. وسيلتك وبورتو يودعان مبكرا

تعرف على الـ 29 المشاركين في دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

تعرف على الـ 32 فريقا المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الملحق

تعرف على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 .. صدمة لـ ريال مدريد و ليفربول

ترشيحاتنا

بعد حلقته مع إسلام الشاطر.. اسأل بركات يشعل تويتر.. وتعليقات صادمة من الجمهور

احذر من تناول هذه الفاكهة على الريق

حكم قراءة سورة يس على الموتى

اخبار الرياضة.. قيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي.. الحضري خارج الجهاز الفني لمنتخب مصر.. سبب رفض اتحاد الكرة تولي إيهاب جلال

كائنات فضائية تطير في السماء.. والبحرية الأمريكية تعترف.. فيديو

بحضور الخطيب ونجوم الأهلي.. 40 صورة من زفاف كريم نيدفيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف عن أناقة ماجي بو غصن في عيد ميلادها

ليدي جاجا بـ اطلالة مثيرة في حفل إطلاق خط مستحضرات التجميل الخاص بها.. صور

لوك غريب لـ نيكولاس كيدج في العرض الخاص لـ running with the devil.. صور