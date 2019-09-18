مواجهات نارية في أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-9-2019

يشهد اليوم، الأربعاء ، الموافق 18-9- 2019، عددا من المباريات بدوري أبطال أوروبا ،في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
في السابعة الا 5 دقائق بتوقيت مصر ، تنطلق مباراتين الأولى ، كلوب بروج البلجيكي مع جالطة سراي التركي ، والثانية مباراة أوليمبياكوس أمام توتنهام هوتسبير.
وفي التاسعة مساء تنطلق 6 مباريات وهم :
باير ليفركوزن مع لوكوموتيف موسكو
باريس سان جيرمان مع ريال مدريد
دينامو زغرب الكرواتي مع أتلانتا الايطالي
بايرن ميونيخ مع سرفينا زفيزدا الصربي
أتلتيكو مدريد امام يوفنتوس
شاختار دونيتسك مع مانشستر سيتي