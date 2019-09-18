مواجهات نارية في أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-9-2019

يشهد اليوم، الأربعاء ، الموافق 18-9- 2019، عددا من المباريات بدوري أبطال أوروبا ،في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:





في السابعة الا 5 دقائق بتوقيت مصر ، تنطلق مباراتين الأولى ، كلوب بروج البلجيكي مع جالطة سراي التركي ، والثانية مباراة أوليمبياكوس أمام توتنهام هوتسبير.





وفي التاسعة مساء تنطلق 6 مباريات وهم :





باير ليفركوزن مع لوكوموتيف موسكو

باريس سان جيرمان مع ريال مدريد

دينامو زغرب الكرواتي مع أتلانتا الايطالي

بايرن ميونيخ مع سرفينا زفيزدا الصربي

أتلتيكو مدريد امام يوفنتوس