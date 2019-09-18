هاشتاج #السوبر_للعشرين_يازمالك يجتاح تويتر.. ومغردون: السوبر للكبير

ايام قليلة وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لمتابعة لقاء التحدي الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك "، في السوبر المصري .
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السوبر_للعشرين_يازمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .
وجاءت التغريدات كالتالى :_
يازمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه
#السوبر_للعشرين_يازمالك
السوبر للكبير وانت يازمالك طول عمرك كبير
#السوبر_للعشرين_يازمالك
السوبر زملكاوي #السوبر_للعشرين_يازمالك
بالتوفيق لزمالكنا الجميل ونرفع الرابعة أن شاء الله❤️❤️❤️
#السوبر_للعشرين_يازمالك
بالتوفيق لزمالكنا الجميل ونرفع الرابعة أن شاء الله❤️❤️❤️
#السوبر_للعشرين_يازمالك