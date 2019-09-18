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رياضة

هاشتاج #السوبر_للعشرين_يازمالك يجتاح تويتر.. ومغردون: السوبر للكبير

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:42 ص
الزمالك
الزمالك
منار نور
ايام قليلة وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لمتابعة لقاء التحدي الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك "، في السوبر المصري .

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السوبر_للعشرين_يازمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .

وجاءت التغريدات كالتالى :_

يازمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه
#السوبر_للعشرين_يازمالك

السوبر للكبير وانت يازمالك طول عمرك كبير
#السوبر_للعشرين_يازمالك

السوبر زملكاوي #السوبر_للعشرين_يازمالك

بالتوفيق لزمالكنا الجميل ونرفع الرابعة أن شاء الله⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
#السوبر_للعشرين_يازمالك

بالتوفيق لزمالكنا الجميل ونرفع الرابعة أن شاء الله⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
#السوبر_للعشرين_يازمالك

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