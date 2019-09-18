هاشتاج #السوبر_للعشرين_يازمالك يجتاح تويتر.. ومغردون: السوبر للكبير

ايام قليلة وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لمتابعة لقاء التحدي الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك "، في السوبر المصري .





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السوبر_للعشرين_يازمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .





وجاءت التغريدات كالتالى :_





يازمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه

#السوبر_للعشرين_يازمالك





السوبر للكبير وانت يازمالك طول عمرك كبير

#السوبر_للعشرين_يازمالك





السوبر زملكاوي #السوبر_للعشرين_يازمالك





بالتوفيق لزمالكنا الجميل ونرفع الرابعة أن شاء الله⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

#السوبر_للعشرين_يازمالك





بالتوفيق لزمالكنا الجميل ونرفع الرابعة أن شاء الله⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩