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رياضة

بعد حلقته مع إسلام الشاطر.. اسأل بركات يشعل تويتر.. وتعليقات صادمة من الجمهور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:12 ص
يركات
يركات
منار نور
حل محمد بركات نجم الاهلى ومنتخب مصر، ضيفا مع الاعلامى اسلام الشاطر فى برنامجه السهر على قناة الاهلى ، ولاقت الحلقة ردود افعال واسعه .

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى توتير #اسال_بركات ، وتصدر الهاتشاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر . 

وجاءت ردور الافعال كالتالى : 

ياريت بركات يعمل برنامج في القناة 
#اسال_بركات

ربنا يكرمك يا كابتن بركات في حياتك وفي شغل في بيتك يا رب
#اسال_بركات

#اسال_بركات 
جيل العظماء😍
شكرا بجد على الحلقه رجعتنا لأيام نحب نفتكرها 
يارب التوفيق ليكم ف كل مجال انتم بتمارسوه

الواحد مش قادر يبطل ضحك في حلقة بركات ملك الحركات من احلى الحلقات في البرنامج ده حقيقي حلقة طالعه من القلب بجد وكلها ضحك فظييييع وذكريات جميلة!
#اسال_بركات

شكرا يا كوتة علي الحلقة دي والله #اسال_بركات

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