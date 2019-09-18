بعد حلقته مع إسلام الشاطر.. اسأل بركات يشعل تويتر.. وتعليقات صادمة من الجمهور

حل محمد بركات نجم الاهلى ومنتخب مصر، ضيفا مع الاعلامى اسلام الشاطر فى برنامجه السهر على قناة الاهلى ، ولاقت الحلقة ردود افعال واسعه .
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى توتير #اسال_بركات ، وتصدر الهاتشاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .
وجاءت ردور الافعال كالتالى :
ياريت بركات يعمل برنامج في القناة
#اسال_بركات
ربنا يكرمك يا كابتن بركات في حياتك وفي شغل في بيتك يا رب
#اسال_بركات
#اسال_بركات
جيل العظماء😍
شكرا بجد على الحلقه رجعتنا لأيام نحب نفتكرها
يارب التوفيق ليكم ف كل مجال انتم بتمارسوه
الواحد مش قادر يبطل ضحك في حلقة بركات ملك الحركات من احلى الحلقات في البرنامج ده حقيقي حلقة طالعه من القلب بجد وكلها ضحك فظييييع وذكريات جميلة!
#اسال_بركات
شكرا يا كوتة علي الحلقة دي والله #اسال_بركات