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رياضة

أنا صاحب الكورة | تعثر صلاح وأنانية ماني في سقوط مفاجئ لليفربول أمام نابولي بدوري الأبطال.. شاهد واحكم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول في دورى أبطال اوروبا
محمد رشاد
تعرض فريق ليفربول الإنجليزي بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه نابولي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب سان باولو، فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة ليفربول ونابولي والتي انتهت لصالح الفريق الإيطالي بهدفين دون رد، سجّل الهدف الأول اللاعب درايس ميرتينز من ضربة جزاء فى الدقيقة 82 من زمن المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني اللاعب فيرناندو لورينتي فى الدقيقة 90 من زمن اللقاء. 

ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها يورجن كلوب المدير الفني للريدز وكارلو أنشيلوتي لفريق نابولي .

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.

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