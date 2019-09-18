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بين الناس

أهالى الخصوص يشكون تعديات المقاهى والبلطجة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعث سمير صادق، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار التعديات بحى الخصوص في القليوبية.

وأوضح سمير صادق أن شارع محروس الخراط الواقع بحى الخصوص بالقليوبية يعانى من انتشار تعديات المقاهى على مساحة الشوارع، ما يفسد المظهر الحضاري والبلطجة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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