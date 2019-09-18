شاهد.. اقتحام قناة الأهلي على الهواء .. اعرف التفاصيل

اقتحم سيد معوض، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، استديو برنامج سهرة مع الذي يقدمه الإعلامي إسلام الشاطر وهو يستضيف محمد بركات نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق .





وفاجأ سيد معوض النجم محمد بركات عند حديثه مع اسلام الشاطر وهو يقتحم استديو البرنامج ليقطع حديثه مع بركات ويدخل الثلاثي في حوار كوميدي .



