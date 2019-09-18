أهالي النهضة يطالبون بمطبات صناعية

أرسل على يوسف أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من عدم وجود مطبات صناعية بحى النهضة.



وأوضح يوسق ان شارع المحمودية بالنهضة يعانى من عدم وجود مطبات صناعية ما يهدد حياة السكان بالخطر

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.