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أخبار العالم

تحرك أمريكي في مجلس الأمن بشأن هجمات أرامكو السعودية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:48 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
رويترز
دعا مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى رد من مجلس الأمن الدولي على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية، وهي الهجمات التي تلقي الولايات المتحدة بالمسؤولية فيها على إيران. 

ولكن لم تتضح طبيعة الإجراء الذي يطالب به المسؤول الأمريكي أو ما إذا كانت واشنطن ستضمن تعاون روسيا في هذا الصدد، رغم الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وقال المسؤول الأمريكي "نعتقد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليه دور يجب أن تقوم به السعودية تعرضت لهجوم وسيكون من المناسب لهم التوجه إلى مجلس الأمن.. ولكن علينا أولا جمع المعلومات القابلة للنشر".

ولم يشرح المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه ما الذي يعنيه "بالمعلومات القابلة للنشر"، حيث تنشر الولايات المتحدة بين الحين والآخر معلومات كانت مصنفة "سرية" لدعم حجتها في مجلس الأمن الدولي.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجمات التي أصابت منشآت نفطية سعودية بالشلل يوم السبت الماضي انطلقت من جنوب غرب إيران.

وفي حين لم يتضح الإجراء الذي يتوقعه المسؤول الأول من مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا فإن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد اقترح عدة خيارات خلال العام المنصرم لكن واشنطن لم تأخذ بأي منها.

إلا أن الخطوة الأمريكية قد يعرقلها "الفيتو" الروسي أو الصيني لتوفير الحماية لإيران التي ترتبط معهما بعلاقات جيدة.

ويمكن لمجلس الأمن الدولي على أقل تقدير أن يصدر بيانا يندد فيه بالهجمات لكن مثل هذا الإجراء يجب أن يحظى بموافقة جماعية.

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