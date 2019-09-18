حسام حسن أم إيهاب جلال .. إعلامي يهاجم اتحاد الكرة لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي سيد على، إن هناك تصريحات تصدر كل يوم من اتحاد الكرة بخصوص الاجتماعات التي تتم مع نجوم مصر المرشحين لتولى تدريب المنتخب.





وأضاف سيد على، خلال تقديمه برنامج "الحدث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث"، أن تصريحات أعضاء اتحاد الكرة عن اختيار المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر غير واضحة.





وأشار سيد علي، إلى أن هناك بعض الأشخاص من الاتحاد يقولون إن اسم المدرب الجديد مكون من "7 أحرف"، وأن الاتحاد اجتمع بالكابتن ايهاب جلال ولكن يطالبه بضم أسماء معينة معه، وبعد ذلك تظهر أخبار جديدة تقول إن هناك اجتماعًا بحسام حسن نجم منتخب مصر السابق، وبعدها قالوا إنهم اجتمعوا بالكابتن حسن شحاتة.



