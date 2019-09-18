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أخبار العالم

الجيش الليبي يكشف عن تفاصيل تدمير 3 طائرات تركية مسيرة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:09 ص
طائراة مسيرة
طائراة مسيرة
قسم الخارجي
أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تدمير 3 طائرات مسيرة خلال غارات جوية على مواقع في العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي في بيان صحفي، إن "القوة الضاربة الجوية لقواتنا المسلحة دمرت 3 طائرات مسيّرة تركية وتستهدف معسكرًا للميليشيات بمنطقة تاجوراء".

وعن التفاصيل، قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، في بيان، إن "غارة جوية ثالثة متوالية تشُنّها مقاتلات سلاح الجو الليبي أمس كانت على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة، والذي تستخدمه غرفة عمليات الطيران التركي المسير". وأوضح المركز «أن الغارات حققت كافة الأهداف الموكلة لها بدقة عالية".

وكان الجيش الليبي وجه ضربات ضد أهداف تابعة لحكومة الوفاق في مدينة سرت التي تقع على الساحل الليبي مناصفة بين مدينتي بنغازي وطرابلس.

وقال الجيش الليبي: «إن قرابة 50 آلية وأكثر من 20 قتيلًا هي الحصيلة الأولى لمجموعة الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو على سرت»، لافتًا إلى انسحاب المليشياوي محمد الحصان بـ60 آلية تجاه مدينة مصراتة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول المركز الإعلامي التابع للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش إن محاور القتال في العاصمة طرابلس شهدت الجمعة الماضية اشتباكات مسلحة بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق في محاولة للتقدم نحو نقاط تمركز الجيش الليبي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، كان قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.

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