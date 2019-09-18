ضربة البداية لـ زيدان.. سان جيرمان بدون أسلحته في مواجهة ريال مدريد

يأمل باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز عندما يستضيف ريال مدريد الإسباني، اليوم، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في ملعب حديقة الأمراء.





المواجهة القارية الأخيرة بين الطرفين تعود الى الموسم 2017-2018، حين خرج سان جيرمان الذي افتقد حينها البرازيلي نيمار للإصابة، من دور الـ16، ولسوء الحظ يفتقد الفريق ايضا في مواجهة اليوم ، نيمار و كيليان مبابي وأدينسون كافاني.





في سياق متصل يأمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أن تكون ضربة البداية اليوم هي خطوة نحو اللقب الرابع له مع الملكي ، حيث توج في أواخر موسم 2017-2018، بالكأس للمرة الثالثة تواليا، ليصبح أول مدرب في تاريخ المسابقة ، يحرز اللقب في 3 مواسم متوالية.



