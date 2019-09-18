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أخبار العالم

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شمال القدس.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:11 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
أصيبت فتاة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء بالقرب من عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.

وادعى جنود جيش الاحتلال أنهم أطلقوا الرصاص على الفتاة عندما كانت تحاول تنفيذ عملية طعن.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القوات الأمنية الإسرائيلية ادعت أن فتاة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن ضد عناصرها على الحاجز، فأطلقوا النار عليها مما تسبب في إصابتها بجروح لم يتم الكشف عن طبيعتها.

ورصد مقطع فيديو لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الشابة الفلسطينية.

تزامن ذلك مع بدء الإعلان عن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

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