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رياضة

اتحاد الكاراتيه: جهاز فني خاص للاعبين المتوقع مشاركتهم في الأولمبياد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:58 ص
اتحاد الكاراتيه:
اتحاد الكاراتيه: جهاز فني خاص للاعبين
أ ش أ
أكد حسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أن الاتحاد أعد خطة طموحة لمجموعة اللاعبين المتوقع مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، من خلال إعداد برنامج تدريبي قوي لهم تحت قيادة جهاز فني خاص بهذه المجموعة ، والذي سيركز خلال تدريباته على النواحي الفنية بجانب النواحي البدنية ومنها القياسات البدنية للاعبين والتحليل الحركي فضلا عن الجهاز الطبي والذي سيعمل على إعداد برنامج غذائي خاص بالأبطال.

وقال حسام عجور، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه بعد تألق البطلة المصرية جيانا فاروق وإحرازها الميدالية الذهبية في الدوري العالمي الذي أقيم مؤخرا باليابان ، سيشارك منتخب مصر للكبار في بطولة الدوري العالمي الذي تستضيفه روسيا مطلع شهر أكتوبر المقبل ، بسبعة لاعبين. 

وأضاف حسام عجور، أن الاتحاد يحرص على المشاركة الدائمة في بطولات الدوري العالمي خاصة أنها تعد من البطولات المؤهلة للأولمبياد بجانب أنها تعد محطة إعداد قوية للاعبين المتوقع مشاركتهم بالأولمبياد من خلال توفير عامل الاحتكاك القوي خاصة أن المنافسات تكون أمام أبطال الدول المشاركة وأصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي ، بجانب كسر عامل الرهبة لدى أبطال مصر.

من جهة أخرى أشار حسام عجور، إلى أن منتخب مصر للناشئين يستعد حاليا على قدم وساق للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها جمهورية تشيلي في 17 أكتوبر المقبل بمشاركة لاعبين من أكثر من 100 دولة ..وقال إن مصر ستشارك في فعاليات البطولة بـ37 لاعبا ولاعبة .

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