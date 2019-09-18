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أخبار العالم

باكستان تدين تصريحات وزير هندي بشأن إقليم كشمير

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:58 ص
إقليم كشمير
إقليم كشمير
أ ش أ
أدانت باكستان، بشدة، التصريحات التي وصفتها بـ"غير المسئولة" لوزير الشئون الخارجية الهندي "إس جيشانكار" بشأن ولاية "آزاد جامو وكشمير"، والتي أعرب فيها عن أمل بلاده في السيطرة الكاملة على الولاية ذات يوم حيث إنها تعتبر جزءا من الهند.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء- إن مثل هذه التصريحات غير المسئولة والتي تأتي من قبل دولة محتلة- على حد وصفها- تنطوي على إمكانية لتصعيد التوترات في المنطقة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها - أن هذه التصريحات هي دليل واضح على الإحباط التام الذي تتعرض له الهند لاستمرار تعرضها للوم دولي بشأن الانتهاكات الشنيعة التي ترتكبها في مجال حقوق الإنسان في إقليم "كشمير".

وأوضح البيان أن باكستان تؤيد السلام لكنها مستعدة للرد بفعالية على أي عمل عدواني، كما اتهم الهند بأنها دولة تروج لجرائم الكراهية.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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