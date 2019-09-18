حدث ليلاً.. الكشف عن المتورط في هجمات أرامكو وهنا الزاهد تشعل انستجرام بصورة مع زوجها

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار.





تزامن إعلان المملكة العربية السعودية تورط النظام الإيراني في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية يوم السبت الماضي، مع نشر تقارير إعلامية أمريكية تكشف عن نتائج التحقيقات وخبايا الهجوم الإرهابي.





أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم على منشآت آرامكو.





ومن المقرر أن تعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء عن الهجوم الإرهابي على أرامكو، وفقا لقناة "العربية".





نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل زفافها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمى.





قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه منع تناول الطعام خارج المنزل بعد إصابته بمرض السكر، مضيفا:" كلت في جميع مطاعم السمك في مصر ولكن لا شيء يضاهي سمك جدتي".





كشف مصدر بمشيخة الأزهر، عن إجراء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عملية جراحية في العين في إحدى مستشفيات فرنسا، وخرج الإمام الأكبر بحالة جيدة بعد نجاح العملية.



